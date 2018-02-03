Кроватка новорождённой дочери Ким Кардашьян стоит 4,5 тысячи долларов

Из-за появления на свет у известного рэпера Канье Уэста и модели Ким Кардашьян к звёздной паре в данный момент обращено даже больше внимания, чем обычно. Журналистам стало известно, что малышка Чикаго отдыхает в кроватке, которая стоит 4,5 тысячи долларов.

Александр Вест

Источники из близкого окружения рэп-исполнителя обнародовали информацию о том, что в доме четы Уэст-Кардашьян в нынешние дни царит атмосфера детских хлопот, так как Ким постоянно бегает за полотенцами, поддерживая идеальную чистоту в доме. Журналистам также стало известно, что дочка Ким Кардашьян, которую назвали Чикаго, отдыхает в детской кроватке, приобретённой за 4,5 тысячи долларов. Отметим, что в подобных кроватках в своё время отдыхали старшая сестра и брат Чикаго.Заметим, что Ким, обустраивая новую детскую комнату, выбрала исключительно светлые цвета в оформлении интерьера, поэтому детская кроватка Чикаго делалась на заказ специально в соответствие с данным оттенком.