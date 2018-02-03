Интернет поразил ролик «двойника Enjoykin» в поддержку Сергея Семёнова

Интернет поразил ролик «двойника Enjoykin» в поддержку Сергея СемёноваСегодня, 08:24
Актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале «Папины дочки», встала на защиту Дианы Шурыгиной, которая обвинила Сергея Семёнова в изнасиловании от 1
Популярный на просторах YouTube отечественный блогер Enjoykin, известный, прежде всего, своими шутливыми клипами, которые он делает из ключевых фраз различных
Сергея Семёнова, осужденного из-за изнасилования Дианы Шурыгиной, взяли под покровительство сокамерники. Они полагают, что мужчина не виновен в происшествии.