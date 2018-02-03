Интернет поразил ролик «двойника Enjoykin» в поддержку Сергея Семёнова

Интернет поразил ролик видеоблогера Lonza в поддержку Сергея Семёнова, который обвинялся в изнасиловании Дианы Шурыгиной. Про него стали говорить, что это «двойник Enjoykin», потому что была очень схожа стилистика ролика, как сообщает VistaNews.

Lonza вставил в видеоряд интервью Сергея Семёнова, который тот сделал, когда вышел на свободу. В припеве насильник Дианы Шурыгиной благодарил тех, кто его поддерживал и помогал, не дав отсидеть полный срок. Он отметил, что «не держит зла».

У Enjoykin, который получил популярность за клипы про прокурора Поклонскую, также делал видео на данную тему. Только он сделал главной героиней Диану Шурыгину. Ролик Lonza набрал более 30 миллионов просмотров. По словам интернет-пользователей, ролик получился очень хорошим. Особенно они оценили работу «под Enjoykin», отметив, что блогеру стоит и дальше в таком варианте делать свои клипы.

Ирина Летинская