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| | "Шурыгина, ты достала!": Актриса Алёна Кравец записала видеообращение Диане Шурыгиной

"Шурыгина, ты достала!": Актриса Алёна Кравец записала видеообращение Диане Шурыгиной

Вчера, 23:18
Российская актриса Алёна Кравец записала видеообращение к скандально известной изнасилованной Диане Шурыгиной. В ролике она призвала ульяновскую «звезду» уехать домой и не появляться больше на телевидении, о чём ранее уже говорил Никита Пресняков.

"Шурыгина, ты достала!": Актриса Алёна Кравец записала видеообращение Диане Шурыгиной

 

В последнее время на телеканалах «Россия 1» и «Первый канал» стали часто в прайм-тайм выходить передачи, посвященные изнасилованной Диане Шурыгиной. В 2018 году стали выходить выпуски «Прямого эфира», посвященного обвинённому Сергею Семёнову.

"Шурыгина, ты достала!": Актриса Алёна Кравец записала видеообращение Диане Шурыгиной

 

«Наконец хоть кто-то выразил то, что давно уже миллионы людей об этом думали и говорили. Шурыгина, ты достала! Просто провинциальная девочка, которая сделала супер-мега пиар на своей аля типа «трагедии». На самом деле вообще ничего из себя эта девочка не представляет. Просто малолетняя девочка, которая ловит уже на этом хайп. Сделали из неё знаете, такую русскую «статую свободы», у которой уже просто честно поехала, наверное голова. Это надо же додуматься в таком возрасте… что ты умеешь делать? Только пропагандируешь то, что нужно в твоем возрасте пять рюмочек на донышке и то, что нужно ноги раздвигать… Уезжай-ка ты девочка в свой Урюпинск, а то из-за тебя уже богемные люди стали разъезжаться из России, из Москвы. А то и я сейчас уже готова взять своего ребёнка и уехать», - рассказала Алёна Кравец на своей странице в Instagram.

"Шурыгина, ты достала!": Актриса Алёна Кравец записала видеообращение Диане Шурыгиной

 

Подписчики подчеркнули, что информации о Шурыгиной в Сети стало очень много, и это мешает узнавать важную информацию. Ранее Никита Пресняков уже записал видеоролик, в котором рассказал, что покидает планету из-за Шурыгиной. Видео уже просмотрели свыше 3 миллионов пользователей Instagram. Сама же Диана Шурыгина на данный момент никак не прокомментировала видеообращение Алёны Кравец.

Напомним, что ранее были опубликованы доказательства, подтверждающие секс Дианы Шурыгиной в несовершеннолетнем возрасте, а после этого в "Прямом эфире" 1 февраля отец Алексей Шурыгин обвинили Андрея Малахова во лжи.
Вещий Олег
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