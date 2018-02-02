"Шурыгина, ты достала!": Актриса Алёна Кравец записала видеообращение Диане Шурыгиной

Российская актриса Алёна Кравец записала видеообращение к скандально известной изнасилованной Диане Шурыгиной. В ролике она призвала ульяновскую «звезду» уехать домой и не появляться больше на телевидении, о чём ранее уже говорил Никита Пресняков.

В последнее время на телеканалах «Россия 1» и «Первый канал» стали часто в прайм-тайм выходить передачи, посвященные изнасилованной Диане Шурыгиной. В 2018 году стали выходить выпуски «Прямого эфира», посвященного обвинённому Сергею Семёнову.

«Наконец хоть кто-то выразил то, что давно уже миллионы людей об этом думали и говорили. Шурыгина, ты достала! Просто провинциальная девочка, которая сделала супер-мега пиар на своей аля типа «трагедии». На самом деле вообще ничего из себя эта девочка не представляет. Просто малолетняя девочка, которая ловит уже на этом хайп. Сделали из неё знаете, такую русскую «статую свободы», у которой уже просто честно поехала, наверное голова. Это надо же додуматься в таком возрасте… что ты умеешь делать? Только пропагандируешь то, что нужно в твоем возрасте пять рюмочек на донышке и то, что нужно ноги раздвигать… Уезжай-ка ты девочка в свой Урюпинск, а то из-за тебя уже богемные люди стали разъезжаться из России, из Москвы. А то и я сейчас уже готова взять своего ребёнка и уехать», - рассказала Алёна Кравец на своей странице в Instagram.

Вещий Олег