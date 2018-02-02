Харви Вайнштейн окончательно выгнан из Британской киноакадемии

Киноакадемией Британии принято окончательное решение об исключении из списка участников продюсера из США Харви Вайнштейна, чье имя связано с выдвинутыми в его сторону обвинениями в домогательствах и насилии. BAFTA описала поведение Вайнштейна, как неприемлемое.

В киноакадемии Британии, специализирующейся на телевизионных искусствах и кино, приняли окончательное решение об исключении из списка своих участников продюсера из США Харви Вайнштейна. Ранее, в связи с обвинениями в насилии и домогательствах, членство продюсера было временно приостановлено. При этом BAFTA дала оценку поведению Вайнштейна, назвав его абсолютно неприемлемым.Одной из первых, кто сообщил о сексуальных домогательствах от известного продюсера, стала звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн. В своей автобиографической книге она описала насильника, в котором узнали Вайнштейна. Позже Макгоуэн призналась, что он действительно насиловал ее. В свою очередь, продюсер назвал обвинения в свою сторону выдумкой и попыткой пиара книги актрисы.