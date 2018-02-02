Отощавшую Пугачеву назвали зависимой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева следит за фигурой. Певица регулярно публикует фотографии в Instagram, последние снимки солистки вызвали бурные обсуждения в Сети.

Домбровский Сергей

Друзья Пугачевой говорят, что в последнее время звезда чересчур увлеклась диетами. Исполнительница ограничивает себя в питании по принципу, который в народе называют СССР. Расшифровывается эта аббревиатура словами сдобное, соленое, сладкое – запрещается. Буква «р» означает разгрузочный день, когда вокалистка позволяет себе исключительно салаты. По словам пользователей, Примадонна действительно похудела. Приятели Пугачевой советуют певице меньше ограничивать себя в еде, поскольку можно приобрести настоящую зависимость от диетологов и различных экспертов по питанию.По словам поклонников, люди, чересчур пристально следящие за своей фигурой, на самом деле являются больными и страдают от навязчивых мыслей. Супруг Пугачевой юморист Максим Галкин не придерживается диет, любит простую, здоровую пищу. Однако пародист иногда ограничивает себя, прислушиваясь к состоянию организма. Галкин не рекомендует спрашивать советов у экспертов, а полагаться на собственное чутье.