НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Отощавшую Пугачеву назвали зависимой

Отощавшую Пугачеву назвали зависимой

Вчера, 22:49
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева следит за фигурой. Певица регулярно публикует фотографии в Instagram, последние снимки солистки вызвали бурные обсуждения в Сети.

Отощавшую Пугачеву назвали зависимой

 

Друзья Пугачевой говорят, что в последнее время звезда чересчур увлеклась диетами. Исполнительница ограничивает себя в питании по принципу, который в народе называют СССР. Расшифровывается эта аббревиатура словами сдобное, соленое, сладкое – запрещается. Буква «р» означает разгрузочный день, когда вокалистка позволяет себе исключительно салаты. По словам пользователей, Примадонна действительно похудела. Приятели Пугачевой советуют певице меньше ограничивать себя в еде, поскольку можно приобрести настоящую зависимость от диетологов и различных экспертов по питанию.

По словам поклонников, люди, чересчур пристально следящие за своей фигурой, на самом деле являются больными и страдают от навязчивых мыслей. Супруг Пугачевой юморист Максим Галкин не придерживается диет, любит простую, здоровую пищу. Однако пародист иногда ограничивает себя, прислушиваясь к состоянию организма. Галкин не рекомендует спрашивать советов у экспертов, а полагаться на собственное чутье.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Галкин опубликовал видео со страстным поцелуем Пугачевой
Галкин опубликовал видео со страстным поцелуем Пугачевой

Известная певица Алла Пугачева страстно поцеловала своего супруга Максима Галкина. Юморист опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, где видно, как

Максим Галкин и Алла Пугачева сделали первое селфи
Максим Галкин и Алла Пугачева сделали первое селфи

Максим Галкин сделал первое совместное селфи с Аллой Пугачевой. Фотографию пародист выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Максим Галкин рассказал, как добивался Аллы Пугачевой
Максим Галкин рассказал, как добивался Аллы Пугачевой

В одном из интервью знаменитый пародист Максим Галкин рассказал, как добивался руки и сердца отечественной примадонны Аллы Пугачевой, отмечая, что сам

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости