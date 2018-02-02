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| | Ольга Бузова заработала 48 млн рублей на рекламе в соцсетях за полгода

Ольга Бузова заработала 48 млн рублей на рекламе в соцсетях за полгода

Вчера, 21:06
С помощью рекламы в социальных сетях телеведущая и певица Ольга Бузова смогла заработать 48 млн рублей. В рейтинге самых богатых людей Интернета она стала лидером, обогнав при этом Ксению Бородину и Ксению Собчак.

Ольга Бузова заработала 48 млн рублей на рекламе в соцсетях за полгода

 

Ведущая телепроекта «Дом-2», которая не так давно начала свою певческую карьеру, заняла первое место в рейтинге самых богатых людей Сети. Коллеги знаменитости Ксения Бородина и Ксения Собчак заняли второе и третье место в этом списке.

Ольга Бузова часто сотрудничает с рекламодателями в своем Instagram, где ведущая рекламирует косметику, товары для спорта, диетические кондитерские изделия. Известно, что за размещение рекламы звезда установила цену в диапазоне от 200 до 400 тыс рублей. Согласно недавно опубликованному рейтингу, благодаря такой расценке и востребованности у рекламодателей, Бузова за последнее полугодие смогла заработать 48 млн рублей.

Не так давно певица потратила в Тайланде 6 млн рублей во время празднования своего дня рождения.
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