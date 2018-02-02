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| | Instagram заблокировал обнаженные снимки беременной Рапунцель

Instagram заблокировал обнаженные снимки беременной Рапунцель

Вчера, 21:13
Instagram заблокировал фотографии участницы телестройки Ольги Рапунцель, опубликованные на странице онлайн-журнала «Дом-2», на которых актриса запечатлена обнаженной. Об этом сообщили сотрудники виртуально ресурса на своем Telegram-канале.

Instagram заблокировал обнаженные снимки беременной Рапунцель

 

Доступ к снимкам временно ограничили, но впоследствии проблему решили и страницу журнала «Дом-2» разблокировали. Ольга Рапунцель ради привлечения внимания поклонников готова сниматься голой, особенно если продюсеры предлагают за фотосессию хорошее финансовое вознаграждение. Пользователи раскритиковали поведение актрисы. По мнению юзеров, беременная должна вести себя более скромно, и не подавать повода для слухов и неприятных высказываний в свой адрес.

Instagram заблокировал обнаженные снимки беременной Рапунцель

 

Нашлись фанаты, поддержавшие Ольуг Рапунцель. По мнению поклонников, каждый человек зарабатывает себе на жизнь так, как может, поэтому не стоит напрасно обижать актрису. Супруг участницы шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко не стесняется поведения возлюбленной. Он опубликовала на своей странице голые снимки жены.
Домбровский Сергей
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