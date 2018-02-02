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| | 48-летняя Эвелина Бледанс опубликовала откровенное фото в Instagram

48-летняя Эвелина Бледанс опубликовала откровенное фото в Instagram

Вчера, 20:39
Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала в своем профиле в Instagram провокационный снимок. На нем знаменитость демонстрирует собственную фигуру в откровенном купальнике.

48-летняя Эвелина Бледанс опубликовала откровенное фото в Instagram

 

Телеведущая, а также актриса театра и кино Эвелина Бледанс показала фигуру в последнем опубликованном в Instagram фото. В подписи под снимком в полосатом купальнике звезда журит себя за излишнюю откровенность наряда. Однако тут же и находит оправдание себе – на южном отдыхе не обойтись без подобного рода фото. Сейчас Бледанс пребывает на отдыхе на Бали.

Актриса также поинтересовалась у своих фолловеров тем, какой возраст не позволяет фотографироваться в купальниках. Поклонники 48-летней знаменитости, в свою очередь, в ответ на ее вопрос настаивали на том, что при такой красивой фигуре необходимо показывать тело в разной одежде, не оглядываясь при этом на возраст. Фото успело собрать более 21 тысячи отметок «Мне нравиться», хотя опубликовано оно было только пять часов назад.
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