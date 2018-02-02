Ким Кардашьян на День Влюбленных подарит духи своим хейтерам

Известная фотомодель и телезвезда Ким Кардашьян сделала подарки своим недоброжелательницам на День Валентина. В качестве сувенира модель отправит хейтерам новый аромат.

Звезда реалити-шоу представила в своем Snapchat фото, где изображены три категории тех, кто получит от Ким подарки. Фото имеют подписи: хейтеры, «любимые», а также «любовь навсегда».Хейтерами американская фотомодель считает таких знаменитостей как: телеведущая Шэрон Осборн, певицы Пинк, Бетти Мидлер, Майли Сайрус и Тейлор Свифт.В сети Instagram Ким Кардашьян сообщила, что ароматные подарки в День Влюбленных от нее одержат и друзья, с которыми модель поддерживает хорошие отношения. В этой категории находятся сестры знаменитости, Шер, актриса Дженифер Лоуренс, а также Мэрайя Кэри. Популярная фотомодель призналась своем Twitter, что люди, которые получат в качестве презента эксклюзивный парфюм все равно не переходят на сторону Кардашьян в полной мере. Весь смысл в игре слов: "bae" в английском сленге значит «любимый»