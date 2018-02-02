Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте поддержали ульяновских курсантов клипом

Пребывая в отпуске в солнечном Майами, Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте совершили поездку в Лас-Вегас. Там звезды отечественной эстрады сняли необычные видео, которые поп-король тут же показал своим поклонникам. Ролики в музыкальном сопровождении хита Satisfaction появились в аккаунте Киркорова в Instagram накануне. В публикации поп-король рассказал, что до «подвига» ульяновских курсантом им еще далеко, но зато у них получилось целых пять видео. Таким образом звезды поддержали известный флеш-моб.
Пользователи Сети оценили такой шаг, отметив, что видео получились «круто». Публикация набрала более 30 тысяч лайков.