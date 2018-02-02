Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте поддержали ульяновских курсантов клипом

Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров совершили необычную прогулку по Лас-Вегасу. Соответствующий ролик появился в личном микроблоге поп-короля. На кадрах артисты танцуют под песню Satisfaction, которая с недавнего времени ассоциируется с ульяновскими курсантами.

Виктория Озерова