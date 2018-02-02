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| | Ургант в прямом эфире публично высмеял Меладзе

Ургант в прямом эфире публично высмеял Меладзе

Вчера, 20:13
В шоу «Вечерний Ургант» на "Первом канале", гостем стал Валерий Меладзе. Поклонники знаменитого исполнителя сочли участие Меладзе в одном из аттракционов издевательством.

Ургант в прямом эфире публично высмеял Меладзе

 

В одном из последних выпусков телешоу «Вечерний Ургант», ведущим которого является Иван Ургант, гостем программы стал популярный исполнитель Валерий Меладзе. В ходе шоу 52-летнему певцу пришлось поучаствовать в одном из аттракционов, и именно в этом некоторые поклонники знаменитости усмотрели издевательство над кумиром.

Тренажер для космонавтов, носящий название «Гравитация», предполагал для Валерия Меладзе за 30 секунд угадать наибольшее количество детских песен. Несмотря на неодобрительную реакцию некоторых своих поклонников, сам певец отнесся к испытанию с юмором.

 

«Детский» репертуар угадываемых песен был подобран для Меладзе не случайно. Не так давно исполнитель стал одним из судей в певческом шоу «Голос. Дети». Двумя другими судьями в новом сезоне проекта станут репер Баста и певица Пелагея. Ведущими будут Дмитрий Нагиев и актриса Агата Муцениеце.
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