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| | «Тяжмаш» осветило солнце: Три скрипачки исполнили Rammstein в цехах завода

«Тяжмаш» осветило солнце: Три скрипачки исполнили Rammstein в цехах завода

Вчера, 20:18
Стены завода «Тяжмаш» в Сызране такого никогда не забудут. В производственных цехах, на фоне работающего оборудования скрипачки группы Silenzium исполнили кавер-версию «SONNE».

«Тяжмаш» осветило солнце: Три скрипачки исполнили Rammstein в цехах завода

 

Известная композиции немецкой рок-группы Rammstein была сыграна среди металла, в работающем цеху и на фоне заводоуправления. Видеоклип можно посмотреть на официальной страничке завода в Youtube и vk. Искры, металл, работающие станки – и три красавицы со скрипками и виолончелью. Люди работают, нежная музыка льется. Зрелище завораживает.


В оригинальном варианте песни Rammstein для клипа взяли сюжет из сказки о Белоснежке и гномах, работающих в шахте. «Все ждут света» - стиль видео вполне соответствует ритму композиции. Тиллю Линдеманну клип точно пришелся бы по вкусу.

Ранее новосибирская группа Silenzium уже использовали промплощадку для съемок. Клип на композицию «Любовь, комсомол и весна» была отснят на территории завода «ЭЛСИБ» (Новосибирск). Сценарий участницы коллектива пишут сами.
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