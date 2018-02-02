Евгений Осин рассказал о внебрачной дочери

Евгений Осин до некоторое время жил с мамой Насти Годуновой, но после ссоры влюбленные расстались и долгие годы не виделись. Некогда знаменитый артист пристрастился к алкоголю, забросил творчество, обменяв гитару на «зеленого змия». Имя Евгения Осина стало на слуху после того, как журналисты сообщили о пагубной привычке кумира 90-х и его лечения в клинике в Таиланде. Музыкант плохо адаптировался к условиям больницы и постоянно требовал, чтобы его отпустили домой.
По словам Осина, сейчас кризис позади и большую роль в этом сыграла Настя Годунова. Певец часто звонит девочке, интересуется ее жизнью, несмотря на отсутствие результатов теста ДНК. Со своей дочерью, рожденной в законном браке, Осин практически не общается. После лечения в клинике для зависимых вокалист пытался установить контакт с ней, но родственница не ответила на телефонный звонок, чем обидела своего отца.