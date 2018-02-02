НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Евгений Осин рассказал о внебрачной дочери

Евгений Осин рассказал о внебрачной дочери

Вчера, 21:00
Популярный в конце 80-х – начале 90-х годов XX века певец Евгений Осин рассказал о своей внебрачной дочери. Девочке 12 лет, ее зовут Настя Годунова. По словам солиста, с матерью дочери он познакомился еще до того, как женился.

Евгений Осин рассказал о внебрачной дочери

 

Евгений Осин до некоторое время жил с мамой Насти Годуновой, но после ссоры влюбленные расстались и долгие годы не виделись. Некогда знаменитый артист пристрастился к алкоголю, забросил творчество, обменяв гитару на «зеленого змия». Имя Евгения Осина стало на слуху после того, как журналисты сообщили о пагубной привычке кумира 90-х и его лечения в клинике в Таиланде. Музыкант плохо адаптировался к условиям больницы и постоянно требовал, чтобы его отпустили домой.

По словам Осина, сейчас кризис позади и большую роль в этом сыграла Настя Годунова. Певец часто звонит девочке, интересуется ее жизнью, несмотря на отсутствие результатов теста ДНК. Со своей дочерью, рожденной в законном браке, Осин практически не общается. После лечения в клинике для зависимых вокалист пытался установить контакт с ней, но родственница не ответила на телефонный звонок, чем обидела своего отца.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Евгений Осин спился из-за больших гонораров
Евгений Осин спился из-за больших гонораров

Певец Евгений Осин спился из-за больших гонораров. Он провёл месяц в реабилитационном центре в Таиланде, но снова сорвался.

Врачи рассказали о последней стадии алкоголизма у Евгения Осина
Врачи рассказали о последней стадии алкоголизма у Евгения Осина

Российские врачи рассказали о последней стадии алкоголизма у некогда популярного музыкального исполнителя Евгения Осина. Сейчас солист находится на лечении в

Признавшийся в алкоголизме Евгений Осин отправился к Дане Борисовой в Таиланд
Признавшийся в алкоголизме Евгений Осин отправился к Дане Борисовой в Таиланд

На минувшей неделе в СМИ появилась новость об исчезновении некогда известного певца Евгения Осина. Позднее артист нашелся, признался в алкоголизме и отправился

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости