Группа «На-На» покоряет сцену новым хитом на слова Гуцериева

Не так давно появились слухи о том, что Бари Алибасов закрывает проект «На-На», в это же время он сотрудничал с Михаилом Гуцериевым. И вот в Сети появился новый молодежный хит «Сделал шаг». О том, кто спел песню стало известно совсем недавно. До этого сообщалось, что композиция принадлежит новому проекту Nanarevolution & Andrian, затем в эфире популярной радиостанции раскрыли, что под этим названием скрывается популярная в 90-е группа и Андриан Мельников, известный диджей.
Слова для нового молодежного хита написал Михаил Гуцериев, а музыку Михаил Бабанов и Юрий Дворянинов. Уточняется, что на полях проекта Nanarevolution появятся еще несколько хитов на стихи поэта.