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| | Группа «На-На» покоряет сцену новым хитом на слова Гуцериева

Группа «На-На» покоряет сцену новым хитом на слова Гуцериева

Вчера, 21:11
В течение семи месяцев Бари Алибасов сотрудничает с мультимиллионером Михаилом Гуцериевым. И вот недавно в соцсетях появилась композиция «Сделал шаг», которую, как оказалось, спела группа «На-На». Коллектив возвращается на сцену с новым молодежным хитом.

Группа «На-На» покоряет сцену новым хитом на слова Гуцериева

 

Не так давно появились слухи о том, что Бари Алибасов закрывает проект «На-На», в это же время он сотрудничал с Михаилом Гуцериевым. И вот в Сети появился новый молодежный хит «Сделал шаг». О том, кто спел песню стало известно совсем недавно. До этого сообщалось, что композиция принадлежит новому проекту Nanarevolution & Andrian, затем в эфире популярной радиостанции раскрыли, что под этим названием скрывается популярная в 90-е группа и Андриан Мельников, известный диджей.

 

Слова для нового молодежного хита написал Михаил Гуцериев, а музыку Михаил Бабанов и Юрий Дворянинов. Уточняется, что на полях проекта Nanarevolution появятся еще несколько хитов на стихи поэта.
Виктория Озерова
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