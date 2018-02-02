Настасья Самбурская будет отказывать в интервью «туалетным изданиям»

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская в своем микроблоге в Instagram опубликовала крайне эмоциональный пост, в котором дала себе зарок никогда не общаться с репортерами из «туалетных изданий». Поводом для такого заявления стала самодеятельность «бульварных» журналистов.

Дарья Светозарова

Настасья уличила работников некоторых не слишком авторитетных масс-медиа в недобросовестном исполнении своих обязанностей. Актриса призналась, что львиную долю времени у нее отнимает проверка статей и удаление всей «отсебятины», которую добавляют в материал авторы публикаций. В очередной статье Настасья предстала лохматой «розовой» женщиной, а все потому, что редакторы даже не удосужились вычитать материал, прежде, чем отправить в печать.Речь идет об интервью, которое работники масс-медиа настолько долго расшифровывали, что не осталось времени на его вычитку. Статью отправили в печать в первозданном, шероховатом виде. Теперь актриса приняла решение не доверять больше журналистам, а своим мнением делится исключительно посредством видеотрансляций в соцсети. С ее словами согласились 11 тысяч фолловеров.