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| | Елена Маликова впервые рассказала о новорожденном сыне

Елена Маликова впервые рассказала о новорожденном сыне

Вчера, 19:39
54-летняя Елена Маликова впервые рассказала о новорожденном сыне. Недавно появился на свет наследник российского композитора, пианиста и солиста 48-летнего Дмитрия Маликова. Сначала звездное семейство не желало сообщать информацию о ребенке.

Елена Маликова впервые рассказала о новорожденном сыне

 

По словам Елены Маликовой, они хотели держать рождение малыша в секрете, так как не желали отвечать на многочисленные вопросы журналистов. Причиной обнародования сведений стало то, что кто-то из медицинского персонала рассказал обо всем телевизионщикам. В итоге на следующий день Дмитрия Маликова вместе с супругой пригласили на шоу. Пианист сообщил о пополнении семьи в Instagram. Его вторая половинка поступила аналогично.

По заявлению Елены Маликовой, малыш дался супружеской чете нелегко. Ребенка выносила суррогатная мать, которая воспитывает 17-летнего сына. Старшей дочери этой женщины 32 года. На данный момент семья Маликовых еще не знает, как назовет малыша. Вокалист давно мечтал о сыне, теперь желание артиста исполнилось.
Домбровский Сергей
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