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| | Ксения Собчак поделилась в Instagram трогательным фото с сыном

Ксения Собчак поделилась в Instagram трогательным фото с сыном

Вчера, 20:42
Телеведущая «Дом-2», которая на предстоящих выборах выступит в качестве кандидата в президенты России, добавила в свой Instagram фотографию с сыном Платоном. Снимок сделан во время прогулки знаменитости с сыном на санках зимой.

Ксения Собчак поделилась в Instagram трогательным фото с сыном

 

Ведущая и общественный деятель Ксения Собчак, которая в предстоящих выборах президента РФ выступит в качестве одного из кандидатов, добавила новый снимок в собственный Instagram. На фотографии запечатлена она сама вместе с сыном Платоном, которого звезда катает на санках на фоне зимнего пейзажа. В подписи к фото упомянуты слова из произведения А. С. Пушкина: «Мороз и Солнце, день чудесный».

Вчера телеведущая отмечала годовщину бракосочетания со своим нынешним супругом актером Максимом Виторганом. В честь данного события, Собчак поделилась с фолловерами снимками с их свадьбы.

Сыну знаменитости в этом году должно исполниться два года. Несколько последних дней телеведущая находится дома и много проводит время с ребенком.
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