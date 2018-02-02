Ксения Собчак поделилась в Instagram трогательным фото с сыном

Ведущая и общественный деятель Ксения Собчак, которая в предстоящих выборах президента РФ выступит в качестве одного из кандидатов, добавила новый снимок в собственный Instagram. На фотографии запечатлена она сама вместе с сыном Платоном, которого звезда катает на санках на фоне зимнего пейзажа. В подписи к фото упомянуты слова из произведения А. С. Пушкина: «Мороз и Солнце, день чудесный».
Вчера телеведущая отмечала годовщину бракосочетания со своим нынешним супругом актером Максимом Виторганом. В честь данного события, Собчак поделилась с фолловерами снимками с их свадьбы.
Сыну знаменитости в этом году должно исполниться два года. Несколько последних дней телеведущая находится дома и много проводит время с ребенком.