Ани Лорак поучаствовала в новой постельной фотосессии

Украинская певица Ани Лорак практически все свободное от сна время проводит на репетициях к концертной программе «Дива». Несмотря на чрезмерную загруженность, солистка нашла минутку для того, чтобы сняться в постельной фотосессии.

Ани Лорак опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она запечатлена в черном платье на кровати, покрытой белоснежной простыней. Вокалистка общается с своими модельерами, дизайнерами и прочими сотрудниками, отвечающими за стильный вид звезды. В комментарии к данной публикации исполнительница сообщила о том, что снялась в очередной фотосессии. Ани Лорак в рамках концертной программы «Дива» выступит в Минске 16 февраля, а Москву солистка посетит третьего марта.

Домбровский Сергей

В подготовках к концертам звезда проводит все время и тратит колоссальное количество. На одной из репетиций Ана Лорак поранила локти, участвуя в декорациях. Вокалистка не любит сидеть на изнурительных диетах, она предпочитает полностью исключить из своего рациона сладкое, так как кондитерские изделия отрицательно сказываются на фигуре.