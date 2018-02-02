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| | Ани Лорак поучаствовала в новой постельной фотосессии

Ани Лорак поучаствовала в новой постельной фотосессии

Вчера, 19:29
Украинская певица Ани Лорак практически все свободное от сна время проводит на репетициях к концертной программе «Дива». Несмотря на чрезмерную загруженность, солистка нашла минутку для того, чтобы сняться в постельной фотосессии.

Ани Лорак поучаствовала в новой постельной фотосессии

 

Ани Лорак опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она запечатлена в черном платье на кровати, покрытой белоснежной простыней. Вокалистка общается с своими модельерами, дизайнерами и прочими сотрудниками, отвечающими за стильный вид звезды. В комментарии к данной публикации исполнительница сообщила о том, что снялась в очередной фотосессии. Ани Лорак в рамках концертной программы «Дива» выступит в Минске 16 февраля, а Москву солистка посетит третьего марта.

Ани Лорак поучаствовала в новой постельной фотосессии

 

В подготовках к концертам звезда проводит все время и тратит колоссальное количество. На одной из репетиций Ана Лорак поранила локти, участвуя в декорациях. Вокалистка не любит сидеть на изнурительных диетах, она предпочитает полностью исключить из своего рациона сладкое, так как кондитерские изделия отрицательно сказываются на фигуре.
Домбровский Сергей
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