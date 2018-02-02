Актер Юрий Чернов опроверг слухи о госпитализации

Народный артист России Юрий Чернов сообщил, что он жив и здоров. Ранее в СМИ появилась информация, что артист доставлен в больницу в предынсультном состоянии.

Виктория Озерова

Сразу несколько Telegram-каналов сообщили о том, что советский и российский актер Юрий Чернов оказался в медицинском учреждении. По сведениям данных источников, артист пребывал в предынфарктном состоянии. Сегодня, 2 февраля, Юрий Чернов прокомментировал данные заявления и рассказал о настоящем положении вещей. Артист сообщил, что прямо сейчас пребывает на даче. Он занят уборкой завалов снега, которые образовались во дворе за эти дни. Актер жив, здоров и чувствует себя хорошо. Он поблагодарил представителей СМИ за беспокойство.Стоить отметить, что некоторые СМИ продолжают настаивать на том, что актер находится в больнице с нарушением кровообращения мозга с вечера прошедшего дня.