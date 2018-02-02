Донателла Версаче призналась: Я даже шить не умею

Известный модельер, главный дизайнер Модного дома и его глава призналась, что не задумывалась о такой карьере. Она ведь даже шить не умеет. Жизнь светской львицы полностью удовлетворила ее амбиции. Датателла совсем не прочь завтракать с Мишель, а ужинать в компании ее мужа – Барака Обамы. Но брат оставил ее дочери целую империю и ей пришлось продолжить семейную традицию - стать законодательницей мод.

30 апреля в Метрополитен-музее состоится ежегодный благотворительный ужин - Met Gala. В этом году одной из ведущей бала будет сама Донателла Версаче. Став участницей такого грандиозного события, глава Модного дома Versace дала интервью и рассказала много интересного из своей жизни.На вопрос журналистов о книги-автобиографии, Донателла скромно ответила, что не станет ее писать. В ее жизни было много такого, чего не стоит выносить на суд общественности.В заключение, Донателла Версаче призналась, что ей не хватает покойного брата. Боль от его утраты до сих пор терзает сердце итальянки. Последнюю свою коллекцию дизайнер посвятила брату. В показе участвовали модели, которым Джанни Версаче открыл мир высокой моды: Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Наоми Кэмбел, Клаудия Шиффер и другие.