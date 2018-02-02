Донателла Версаче призналась: Я даже шить не умею

30 апреля в Метрополитен-музее состоится ежегодный благотворительный ужин - Met Gala. В этом году одной из ведущей бала будет сама Донателла Версаче. Став участницей такого грандиозного события, глава Модного дома Versace дала интервью и рассказала много интересного из своей жизни.
На вопрос журналистов о книги-автобиографии, Донателла скромно ответила, что не станет ее писать. В ее жизни было много такого, чего не стоит выносить на суд общественности.
В заключение, Донателла Версаче призналась, что ей не хватает покойного брата. Боль от его утраты до сих пор терзает сердце итальянки. Последнюю свою коллекцию дизайнер посвятила брату. В показе участвовали модели, которым Джанни Версаче открыл мир высокой моды: Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Наоми Кэмбел, Клаудия Шиффер и другие.