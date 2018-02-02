НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Донателла Версаче призналась: Я даже шить не умею

Донателла Версаче призналась: Я даже шить не умею

Вчера, 19:04
Известный модельер, главный дизайнер Модного дома и его глава призналась, что не задумывалась о такой карьере. Она ведь даже шить не умеет. Жизнь светской львицы полностью удовлетворила ее амбиции. Датателла совсем не прочь завтракать с Мишель, а ужинать в компании ее мужа – Барака Обамы. Но брат оставил ее дочери целую империю и ей пришлось продолжить семейную традицию - стать законодательницей мод.

Донателла Версаче призналась: Я даже шить не умею

 

30 апреля в Метрополитен-музее состоится ежегодный благотворительный ужин - Met Gala. В этом году одной из ведущей бала будет сама Донателла Версаче. Став участницей такого грандиозного события, глава Модного дома Versace дала интервью и рассказала много интересного из своей жизни.

На вопрос журналистов о книги-автобиографии, Донателла скромно ответила, что не станет ее писать. В ее жизни было много такого, чего не стоит выносить на суд общественности.

В заключение, Донателла Версаче призналась, что ей не хватает покойного брата. Боль от его утраты до сих пор терзает сердце итальянки. Последнюю свою коллекцию дизайнер посвятила брату. В показе участвовали модели, которым Джанни Версаче открыл мир высокой моды: Синди Кроуфорд, Карла Бруни, Наоми Кэмбел, Клаудия Шиффер и другие.
Новости по теме
Пользователи Сети ужаснулись от внешности дочери Донателлы Версаче
Пользователи Сети ужаснулись от внешности дочери Донателлы Версаче

Итальянский модельер Донателла Версаче на днях вывела в свет свою дочь Аллегру, которая является акционером модного бренда. Пользователи Сети были шокированы

Донателла Версаче представила новую осенне-зимнюю коллекцию Versus Versace
Донателла Версаче представила новую осенне-зимнюю коллекцию Versus Versace

Новую осенне-зимнюю коллекцию молодежной линии Versus Versace представила сама Донателла Версаче. Ее показ получился довольно экстравагантным, дерзким и смелым.

Владелица Versace написала книгу
Владелица Versace написала книгу

Глава самого известного в мире модного дома Versace Донателла Версаче написала собственную книгу. По версии издания The FTimes, автор рассказала в ней о

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости