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| | Анна Седокова пожаловалась на прошлые отношения с любовником-тираном

Анна Седокова пожаловалась на прошлые отношения с любовником-тираном

Вчера, 20:18
Украинская певица, экс-участница музыкальной группы «ВИА Гра» Анна Седокова часто рассказывает поклонникам о своих проблемах в Instagram. Недавно вокалистка опубликовала в Сети сообщение о своих прошлых отношениях с любовником-тираном.

Анна Седокова пожаловалась на прошлые отношения с любовником-тираном

 

По словам Седоковой, мужчина подавлял ее на психологическом уровне, так как был старше, опытнее и мудрее. Солистка вспомнила свои отношения, когда являлась 19-летней девушкой, неспособной рационально мыслить и совершать обдуманные поступки. Исполнительница не хотела рассказывать о личных проблемах матери, поскольку считала себя взрослой и самостоятельной, а приятельниц занимали лишь собственные жизни, и они не желали вникать в подробности ее неурядиц. Седокова отказалась назвать имя мужчины-тирана, который издевался над ней.

По словам звезды, ей с трудом удалось преодолеть личный кризис и стать настоящей личностью. Позже девушка набралась опыта и по мере взросления стала совершать другие ошибки, какие именно, певица решила не упоминать. Сейчас Седокова занята воспитанием своих детей. Однако она не собирается ставить точку на карьере.
Домбровский Сергей
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