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| | Бузова и Батрутдинов подогревают слухи о своем романе

Бузова и Батрутдинов подогревают слухи о своем романе

Вчера, 18:54
Популярная на сегодняшний исполнительница Ольга Бузова старается всеми силами показать, что ее ничуть не трогает новый семейный статус экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова. В последнее время ее все чаще стали замечать в компании известного комедийного актера Тимура Батрутдинова. Многие задумались о том, что Ольга решила выбивать «клин клином», а другие уверены, что это очередная уловка для пиара.

Бузова и Батрутдинов подогревают слухи о своем романе

 

Как бы там ни было, объективы вездесущих папарацци засекли Ольгу и ее друга/поклонника Тимура (нужное подчеркнуть) на выходе из отеля Four Seasons. Спутники непринужденно держались за руками и нежничали, а после отправились в близлежащее кафе. Их беседа протекала за чашечкой ароматного кофе. Бузова и Батрутдинов обменивались улыбками, и хоть слов было не разобрать, есть основания полагать, что беседа им доставляла удовольствие.

В итоге Ольга настолько расслабилась, что положила голову на плечо спутнику и мечтательно закрыла глаза. Тиму в свою очередь ее приобнял и дальше продолжил о чем-то рассказывать. Впрочем, роман ли это, или очередные дружеские посиделки, еще предстоит выяснить. Тем более, что не так давно Бузова нежилась в объятиях «самого красивого преступника» Джереми Микса.
Дарья Светозарова
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