Елена Захарова не может устоять перед пирожными после родов

Российская актриса Елена Захарова давала интервью и поделилась с журналистами особенностями своего рациона. В декабре прошлого года звезда фильмов «Ермоловы» и «Кадетство» стала матерью.

Домбровский Сергей

После родов Захарова не может устоять перед пирожными, знаменитость употребляет эти кондитерские изделия днем и даже перед сном. Актриса сидит на диете, дабы не набирать лишние килограммы, но справиться с тягой к сладкому знаменитость не в состоянии. Несмотря на высокую калорийность пирожных, Захарова не только не набирает вес, но даже умудряется похудеть. Причиной этому являются строгие ограничения в питании, которых придерживается звезда.Захарова еще не вернулась к тренировкам в спортивном зале. Сейчас артистка львиную долю свободного времени проводит с дочкой. Дама не желает называть имя девочки до того момента, как малышку крестят, так как это является плохой приметой. Имя папы своей дочери Захарова тоже предпочитает не обнародовать.