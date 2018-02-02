НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

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На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Супруга Дмитрия Тарасова прокомментировала шумиху вокруг свадьбы

Супруга Дмитрия Тарасова прокомментировала шумиху вокруг свадьбы

Вчера, 17:57
Анастасия Костенко, которая не так давно стала третьей супругой Дмитрия Тарасова, не выдержала и ответила всем ненавистникам, которые критиковали пару. У модели просто лопнуло терпение.

Супруга Дмитрия Тарасова прокомментировала шумиху вокруг свадьбы

 

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались еще 9 января, а недавно обвенчались и закатили шикарный банкет для самых близких и родных. В Сети тут же появились снимки со свадьбы, а пользователи начали активное обсуждение. В результате общественность решила, что свадьба состоялась так быстро из-за того, что модель беременна, а Дмитрий на празднике совсем не уделял внимания жене, предпочитая отдых с друзьями. После многочисленной критики, Анастасия Тарасова решила высказаться по поводу всех слухов. Она написала, что счастлива, как и ее супруг, а завистники просто рассказывают «басни Крылова».

Тем временем сам Дмитрий лишь подогревает слухи о беременности жены. Недавно он выложил фото, где его супруга запечатлена в просторном платье.
Виктория Озерова
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