Супруга Дмитрия Тарасова прокомментировала шумиху вокруг свадьбы

Анастасия Костенко, которая не так давно стала третьей супругой Дмитрия Тарасова, не выдержала и ответила всем ненавистникам, которые критиковали пару. У модели просто лопнуло терпение.

Виктория Озерова

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались еще 9 января, а недавно обвенчались и закатили шикарный банкет для самых близких и родных. В Сети тут же появились снимки со свадьбы, а пользователи начали активное обсуждение. В результате общественность решила, что свадьба состоялась так быстро из-за того, что модель беременна, а Дмитрий на празднике совсем не уделял внимания жене, предпочитая отдых с друзьями. После многочисленной критики, Анастасия Тарасова решила высказаться по поводу всех слухов. Она написала, что счастлива, как и ее супруг, а завистники просто рассказывают «басни Крылова».Тем временем сам Дмитрий лишь подогревает слухи о беременности жены. Недавно он выложил фото, где его супруга запечатлена в просторном платье.