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| | Юлия Началова поделилась секретами воспитания дочери

Юлия Началова поделилась секретами воспитания дочери

Вчера, 17:52
Певица Юлия Началова рассказала, как воспитывает свою одиннадцатилетнюю дочь Веру и готовится к ее переходному возрасту. Артистка тщательно следит за учебой дочери и остальными ее занятиями, нагружает ее по мере сил, но никогда не ругает за неудачи. Как считает сама Юлия, такая методика работает.

Юлия Началова поделилась секретами воспитания дочери

 

Исполнительница признается, что они часто разговаривают с дочерью о том, как ей трудно с музыкальной школой, танцевальными и театральными кружками. При этом Началова поддерживает наследницу и не обвиняет ее, когда что-то идет не так. По мнению Началовой, именно критика и менторский тон вызывают у детей протест и отторжение к любому занятию.

Юлия добавила, что уже начала готовить Веру к переходному периоду, понемногу объясняет «что хорошо и что плохо», но свое мнение не навязывает. Даже если дочь в будущем решит кардинально поменять свою внешность или прибегнуть к помощи пластического хирурга, певица собирается поддерживать ее, хоть и предварительно проконсультируется вместе с ней у специалистов. Уже сейчас Вера очень внимательно относится к своему здоровью – полощет горло при простуде, по часам принимает лекарства. Юля Началова добавляет, что эту методичность девочка унаследовала от своего отца, футболиста Евгения Алдонина, бывшего мужа певицы. Отец девочки, несмотря на развод, принимает активное участие в ее воспитании. Он регулярно звонит Вере, интересуется ее успехами и приглашает в гости.
Дарья Светозарова
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