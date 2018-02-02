«С нетрадиционной ориентацией» и без «рук-базук». Терешин пристает к жене Воли

Кирилл Терешин в очередной раз удивил общественность своими экстравагантными публикациями. Макияж, татуаж бровей и нарощенные ногти, украсившие тело молодого человека, стали поводом для того, чтобы общественность назвала его фриком. И не случайно, ведь в сети то и дело парень представляет на суд общественности некие социальные вызовы: «удаление «рук-базук», «нетрадиционная ориентация», шок от мамы Терешина. К слову, частенько сам Кирилл «руки-базуки» и является автором фейковой информации. Так, в сети начали активно обсуждать его приставания к супруге знаменитого юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшевой, с которой желает провести романтический вечер в рамках свидания. К слову, личная жизнь Кирилла Терешина давно интересует общественность. После того, как синтоловый качек сделал себе нестандартную фигуру, он начал интересовать представительниц противоположного пола. По словам Кирилла «рук-базук», отбоя от девушек у него нет. Однако в Instagram начали активно обсуждать его нестандартную сексуальную ориентацию. Сам же Терешин опроверг данные слухи даже в свете своего экстравагантного образа, которым он шокировал пользователей сети. Его предпочтения в выборе спутника жизни остается традиционным, добавил «качек».

Дыль Лилия

Однако из последних публикаций в Instagram господина Терешина удивила общественность не меньше, чем синие волосы и накрашенные губы, которые наблюдались у «рук-базук» ранее. На этот раз Терешин предстал безо всяких «фриковских штук», однако на фото не видно тех самым огромных синтоловых рук. «Базуки лопнули», «Где базуки?», «У тебя синтол головного мозга», - ответили экстравагантному парню пользователи сети. Ради справедливости стоит отметить, что многие подписчики сообщили о фейковости страницы Терешина в Instagram, считая, что подобные посты он не публиковал бы.Недавно в сети активно обсуждали вопрос относительно того, что Терешин решил избавиться от своих знаменитых «рук-базук», однако, уже по сложившееся традиции, эти данные не нашли подтверждения в устах самого синтолового качка. Терешина неоднократно предупреждали как врачи, так и профессиональные спортсмены об опасности данных процедур, однако он продолжает игнорировать слова экспертов.