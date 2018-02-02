НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Сергей Семёнов на коленях молил Диану Шурыгину простить его

Сергей Семёнов на коленях молил Диану Шурыгину простить его

Вчера, 17:04
По словам Алексей Шурыгина, отца изнасилованной девушки, Сергей Семёнов на коленях молил свою жертву простить его. Как сообщает VistaNews, парень побывал у них дома под утро несколько часов после совершения проступка 31 апреля 2016 года.

Сергей Семёнов на коленях молил Диану Шурыгину простить его

 

Алексей Шурыгин поведал об этом на «Прямом эфире» с Андреем Малаховым, куда его пригласили поучаствовать 1 февраля 2018 года. Родитель изнасилованной девушки отмечал, что он предлагал рассказать, как есть, в глубине души допуская, что интимная связь была добровольной. Однако потом Алексей Шурыгин посмотрел на синяки Дианы и понял, что так быть не могло. Сергей Семёнов это подтвердил, на коленях моля простить его.

Сергей Семёнов на коленях молил Диану Шурыгину простить его

 

Характерно, что эту информацию сам насильник пока отрицает. Присутствующие в студии «Прямого эфира» гости отметили, что Алексей Шурыгин мог сказать неправду, потому что всё звучало очень запутано и странно в его речи. Позже отец Дианы Шурыгиной во «ВКонтакте» заявил, что Андрей Малахов – обманщик, потому что в интервью для эфира вошла лишь незначительная часть длинного и содержательного монолога.

Ирина Летинская
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