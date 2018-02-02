Сергей Семёнов на коленях молил Диану Шурыгину простить его

По словам Алексей Шурыгина, отца изнасилованной девушки, Сергей Семёнов на коленях молил свою жертву простить его. Как сообщает VistaNews, парень побывал у них дома под утро несколько часов после совершения проступка 31 апреля 2016 года.

Алексей Шурыгин поведал об этом на «Прямом эфире» с Андреем Малаховым, куда его пригласили поучаствовать 1 февраля 2018 года. Родитель изнасилованной девушки отмечал, что он предлагал рассказать, как есть, в глубине души допуская, что интимная связь была добровольной. Однако потом Алексей Шурыгин посмотрел на синяки Дианы и понял, что так быть не могло. Сергей Семёнов это подтвердил, на коленях моля простить его.

Характерно, что эту информацию сам насильник пока отрицает. Присутствующие в студии «Прямого эфира» гости отметили, что Алексей Шурыгин мог сказать неправду, потому что всё звучало очень запутано и странно в его речи. Позже отец Дианы Шурыгиной во «ВКонтакте» заявил, что Андрей Малахов – обманщик, потому что в интервью для эфира вошла лишь незначительная часть длинного и содержательного монолога.

Ирина Летинская