Сергей Семёнов на коленях молил Диану Шурыгину простить его

По словам Алексей Шурыгина, отца изнасилованной девушки,
Сергей Семёнов на коленях молил свою жертву простить его. Как сообщает VistaNews, парень побывал у них
дома под утро несколько часов после совершения проступка 31 апреля 2016 года.
Алексей Шурыгин поведал об этом на «Прямом эфире» с Андреем
Малаховым, куда его пригласили поучаствовать 1 февраля 2018 года. Родитель
изнасилованной девушки отмечал, что он предлагал рассказать, как есть, в
глубине души допуская, что интимная связь была добровольной. Однако потом Алексей
Шурыгин посмотрел на синяки Дианы и понял, что так быть не могло. Сергей
Семёнов это подтвердил, на коленях моля простить его.
Характерно, что эту информацию сам насильник пока отрицает.
Присутствующие в студии «Прямого эфира» гости отметили, что Алексей Шурыгин мог
сказать неправду, потому что всё звучало очень запутано и странно в его речи.
Позже отец Дианы Шурыгиной во «ВКонтакте» заявил, что Андрей Малахов –
обманщик, потому что в интервью для эфира вошла лишь незначительная часть
длинного и содержательного монолога.
Ирина Летинская