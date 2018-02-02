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| | Виталий Голунский ради любимой отказался от карьеры

Виталий Голунский ради любимой отказался от карьеры

Вчера, 16:52
Популярный российский актёр Виталий Голунский, получивший широкую известность благодаря участию в телевизионном сериале «Универ», стал отказываться от предлагаемых ему ролей в художественных фильмах и сериалах, так как решил сконцентрироваться на семье.

Виталий Голунский ради любимой отказался от карьеры

 

Будучи очередным гостем телепередачи под названием «Человек-невидимка», в эфире шоу Виталий Голунский признался, что в последнее время ему нравится заниматься продвижением музыкального таланта своей дочки Миланы, клип которой получил весьма хвалебные отзывы на видеохостинге YouTube. Артист поведал о том, что ему часто приходят предложения сняться в телесериалах, или художественных фильмах, но ему приятнее проводить время с любимой женой. Голунский расстался со своей супругой, когда Милана была ещё маленькой, но вскоре актёр шокировал своих поклонников, вернувшись к своей жене и сыграв с ней свадьбу.

Также Виталий рассказал о том, что теперь он мечтает, чтобы супруга подарила ему сына. Актёр признался, что ранее он очень сильно вживался в роли, а это откладывало отпечаток на его личной жизни.
Александр Вест
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