Стало известно, почему Аллу Пугачёву забросали туалетной бумагой

В 1999 году Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва снялась для журнала Vogue. Перед съёмками она поскандалила с главным редактором издания, после чего обматерили друг друга и начали бросаться туалетной бумагой.

Вещий Олег

Telegram-канал Super предоставил информацию, согласно которой Алёна Долецкая, являющаяся главным редактором журнала Vogue в России, бросила туалетную бумагу в Аллу Пугачёву. Дело было в 1999 году, спустя год после появления журнала в РФ. Тогда Пугачёву пригласили сняться для обложки, но сама Примадонна долго демонстрировала свой характер, отказываясь позировать перед камерами.Ей не понравились наряды от Dior, Max Mara и Yamamoto. Когда стилист прикоснулся к щеке Пугачёвой, женщина вскочила и начала всех материть. От цензуры у многих «завяли» уши, после чего певица закрылась в туалете. Долецкая стала успокаивать Пугачёву, но когда речь зашла о команде журнала о моде, то главный редактор бросила туалетную бумагу в Примадонну и назвала её «провинциальной истеричкой».Об этом стало известно лишь сейчас, спустя 19 лет после съёмок. Именно тогда, для обложки журнала, Пугачёва кардинально сменила свой образ, избавившись от кучерявых волос.