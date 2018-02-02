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| | Стало известно, почему Аллу Пугачёву забросали туалетной бумагой

Стало известно, почему Аллу Пугачёву забросали туалетной бумагой

Вчера, 16:25
В 1999 году Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва снялась для журнала Vogue. Перед съёмками она поскандалила с главным редактором издания, после чего обматерили друг друга и начали бросаться туалетной бумагой.

Стало известно, почему Аллу Пугачёву забросали туалетной бумагой

 

Telegram-канал Super предоставил информацию, согласно которой Алёна Долецкая, являющаяся главным редактором журнала Vogue в России, бросила туалетную бумагу в Аллу Пугачёву. Дело было в 1999 году, спустя год после появления журнала в РФ. Тогда Пугачёву пригласили сняться для обложки, но сама Примадонна долго демонстрировала свой характер, отказываясь позировать перед камерами.

Ей не понравились наряды от Dior, Max Mara и Yamamoto. Когда стилист прикоснулся к щеке Пугачёвой, женщина вскочила и начала всех материть. От цензуры у многих «завяли» уши, после чего певица закрылась в туалете. Долецкая стала успокаивать Пугачёву, но когда речь зашла о команде журнала о моде, то главный редактор бросила туалетную бумагу в Примадонну и назвала её «провинциальной истеричкой».

Об этом стало известно лишь сейчас, спустя 19 лет после съёмок. Именно тогда, для обложки журнала, Пугачёва кардинально сменила свой образ, избавившись от кучерявых волос.
Вещий Олег
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