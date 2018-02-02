НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Звезда «Аншлага» рассказала о перенесенной клинической смерти

Звезда «Аншлага» рассказала о перенесенной клинической смерти

Вчера, 16:34
Артистка Светлана Рожкова, полюбившаяся зрителям по передачам «Аншлаг» и «Смехопанорама», посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Известная юмористка поделилась с поклонниками своими секретами, о которых ранее предпочитала молчать.

Звезда «Аншлага» рассказала о перенесенной клинической смерти

 

Светлана Рожкова в юности выпила чересчур много алкоголя, ей стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую. Врачи с трудом смогли спасти девушку от гибели. Дама употребляла спиртные напитки без закуски, поэтому очередная гулянка чуть не завершилась трагедией. В более зрелом возрасте звезда «Аншлага» попала в аварию. Травма оказалась очень серьезной, Светлана Рожкова перенесла клиническую смерть. Артистка запомнила свет в конце туннеля и голос, говорящий о несвоевременности ее гибели.

По словам Рожковой, эти события она запомнила навсегда. Участница программы «Смехопанорама» сообщает о каком-то образе, ждавшем ее в конце пути. По словам психологов, люди пережившие клиническую смерть испытывают схожие ощущения. Наука на данный момент не может объяснить, почему различные люди говорят о свете и туннеле после внезапного возвращения к жизни в таких случаях.
Домбровский Сергей
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