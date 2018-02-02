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| | Режиссер «Фантастических тварей» поведал о секс-ориентации Дамблдора

Режиссер «Фантастических тварей» поведал о секс-ориентации Дамблдора

Сегодня, 15:49
Джвил Йетс, ответственный за создание сиквела «Фантастических тварей», поведал о том, как в новой картине будут показаны отношения Альбуса Дамблдора, который появится в киноленте, с другими персонажами художественного фильма.

Режиссер «Фантастических тварей» поведал о секс-ориентации Дамблдора

 

Режиссёр картины, в которой роль молодого Альбуса Дамблдора предстоит сыграть известному голливудскому актёру Джуду Лоу, рассказал о том, что сексуальные предпочтения могущественного светлого волшебника в явном виде на экране продемонстрированы не будут. Дэвид Йетс в интервью заметил, что самые приверженные фанаты поттерианы осведомлены о том, что в молодости Гриндевальд и Дамблдор были весьма увлечены идеологией друг друга, а также совместными идеями и характерами.

Джоан Роулинг, являющаяся создателем серии книг о волшебнике Гарри Поттере, ещё в 2007 году объявила широкой общественности о том, что Альбус Дамблдор является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, что встретило волну критики со стороны многих поклонников поттерианы.
Александр Вест
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