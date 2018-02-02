НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Ольга Бузова стала любовницей "самого красивого преступника США"

Ольга Бузова стала любовницей "самого красивого преступника США"

Сегодня, 15:55
Британские СМИ, не знающие о существовании Ольги Бузовой, решили окрестить ее любовницей Джереми Микса, «самого красивого преступника Соединенных Штатов», как его часто называют в прессе. Фотография пары появилась на страницах Daily Mail, где Бузову назвали просто моделью.
 

Ольга Бузова стала любовницей "самого красивого преступника США"

 

Авторы материала тут же принялись сокрушаться по поводу того, что Микс без зазрения совести изменяет своей постоянной девушке, миллионерше и наследнице империи Topshop Хлое Грин. Журналистам сама Бузова, хоть и показалась красивой, но обладательницу самых популярных сторис в мире в ней не признали. На самом же деле, Микс приезжал в Москву для съемок в новом клипе Бузовой на песню Wi-Fi.
 
Широко известен молодой человек стал после опубликованных снимков оперативной хроники, которые разместило полицейское управление США. Изначально он отбывал девятилетний срок за кражу в особо крупном размере, а через два года после освобождения ему вменили уклонение от ареста. С законом в последний раз Микс имел проблемы пару лет тому назад, когда отбывал срок за хранение оружия.
 

Ольга Бузова стала любовницей "самого красивого преступника США"

 

На данный момент он строит свою успешную модельную карьеру и уже замечен в романтических отношениях с вышеупомянутой представительницей «золотой молодежи» США Хлоей Грин.

Николай Офицеров
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