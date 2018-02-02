НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Поклонники перепутали Валерия Леонтьева с новой любовницей Киркорова

Поклонники перепутали Валерия Леонтьева с новой любовницей Киркорова

Сегодня, 15:45
Король российской эстрады Филипп Киркоров выложил в Сеть свежий снимок своего коллеги по шоу-бизнесу Валерия Леонтьева. Однако, как оказалось, исполнителя хитов «Казанова» и «Сокровища Черного моря» узнали далеко не все.

Поклонники перепутали Валерия Леонтьева с новой любовницей Киркорова

 

Филипп Бедросович отправился в заграничное путешествие вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином и в компании с семьей своей бывшей падчерицы Кристины Орбакайте. Российский поп-король и его семейство разъезжают по США. Киркоров с детьми решили навестить певца Валерия Леонтьева, у которого есть владения за океаном. На прощание артисты сделали совместное фото, которое Киркоров поместил в свой микроблог в Instagram.

Поклонники перепутали Валерия Леонтьева с новой любовницей Киркорова

 

Несмотря на прямо-таки излучающий позитив снимок на фоне солнечного Майями, понравилось оно не всем фанам короля российской поп-музыки. И виной всему Леонтьев. Подписчики Киркорова приняли этого артиста за неизвестную женщину, новую пассию Филиппа Бедросовича. Кто более категорично, кто помягче выразили сожаление в связи с тем, как изменился некогда энергичный и вечно юный Валерий. Большинство фолловеров Киркорова сошлись на том, что его коллеге не стоит злоупотреблять пластикой.
Дарья Светозарова
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