Пародии на Витаса становятся новыми хитами: Артист снова на волне популярности

Снова на волне популярности.

[

Русско-украинский певец Виталий Владасович Грачёв, больше известный под псевдонимом Витас, исполняющий фальцетом свои музыкальные произведения, неожиданно для всех оказался снова на пике популярности. На сегодняшний день особое внимание приобрёл популярнейший его хит "Седьмой элемент". В последнее время в сети появилось очень много видеороликов копирующих в разной манере исполнения данное произведение. Русско-украинский певец Виталий Владасович Грачёв, больше известный под псевдонимом Витас, исполняющий фальцетом свои музыкальные произведения, неожиданно для всех оказался снова на пике популярности. На сегодняшний день особое внимание приобрёл популярнейший его хит "Седьмой элемент". В последнее время в сети появилось очень много видеороликов копирующих в разной манере исполнения данное произведение.





Поклонники в юмористической, весёлой манере стараются пародировать не только голос исполнителя, но и его манеру исполнения, движения и даже костюмы. Как известно, более 15 тыс. пародийных видео в сети уже пользуются большим успехом интернет пользователей, которые с огромным удовольствием слушают, смотрят их. Сценический образ Витаса действительно ярок и очень индивидуален, видимо поэтому он и привлёк к себе столько неравнодушных взглядов фолловеров.





Напомним, что сольная карьера у Виталия началась с 2000 года и была отмечена фееричной вокальной композицией "Опера No2", где певец во всей красе показал все возможности своего уникального голоса. А уже в 2007 году его популярность достигла своего пика, когда он выступил с концертом в Китае. Став звездой китайской публики он закрепил свой статус выступлением в Харбине на открытии универсиады в 2009 году.

Бешеная популярность Витаса в Китае далась артисту с большим трудом, так как пришлось преодолеть массу формальных преград, корректировок текстов песен, чтоб одобрила цензура государства, но в итоге он получил многомиллионный рынок Поднебесной. Мраморный бюст в парке Шанхая стал величайшим признанием со стороны китайцев. Это единственный каменный монумент в вековой истории Поднебесной, установленный для иностранного артиста. Тираж его дебютного альбома "Vitas Has Come" в Китае только за один год превысил отметку в три миллиона копий. Бешеная популярность Витаса в Китае далась артисту с большим трудом, так как пришлось преодолеть массу формальных преград, корректировок текстов песен, чтоб одобрила цензура государства, но в итоге он получил многомиллионный рынок Поднебесной. Мраморный бюст в парке Шанхая стал величайшим признанием со стороны китайцев. Это единственный каменный монумент в вековой истории Поднебесной, установленный для иностранного артиста. Тираж его дебютного альбома "Vitas Has Come" в Китае только за один год превысил отметку в три миллиона копий.



