НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Пародии на Витаса становятся новыми хитами: Артист снова на волне популярности

Пародии на Витаса становятся новыми хитами: Артист снова на волне популярности

Сегодня, 15:26
Снова на волне популярности.

[

Пародии на Витаса становятся новыми хитами: Артист снова на волне популярности

 

Русско-украинский певец Виталий Владасович Грачёв, больше известный под псевдонимом Витас, исполняющий фальцетом свои музыкальные произведения, неожиданно для всех оказался снова на пике популярности. На сегодняшний день особое внимание приобрёл популярнейший его хит "Седьмой элемент". В последнее время в сети появилось очень много видеороликов копирующих в разной манере исполнения данное произведение.

Поклонники в юмористической, весёлой манере стараются пародировать не только голос исполнителя, но и его манеру исполнения, движения и даже костюмы. Как известно, более 15 тыс. пародийных видео в сети уже пользуются большим успехом интернет пользователей, которые с огромным удовольствием слушают, смотрят их. Сценический образ Витаса действительно ярок и очень индивидуален, видимо поэтому он и привлёк к себе столько неравнодушных взглядов фолловеров.

Напомним, что сольная карьера у Виталия началась с 2000 года и была отмечена фееричной вокальной композицией "Опера No2", где певец во всей красе показал все возможности своего уникального голоса. А уже в 2007 году его популярность достигла своего пика, когда он выступил с концертом в Китае. Став звездой китайской публики он закрепил свой статус выступлением в Харбине на открытии универсиады в 2009 году.

Пародии на Витаса становятся новыми хитами: Артист снова на волне популярности

 

Бешеная популярность Витаса в Китае далась артисту с большим трудом, так как пришлось преодолеть массу формальных преград, корректировок текстов песен, чтоб одобрила цензура государства, но в итоге он получил многомиллионный рынок Поднебесной. Мраморный бюст в парке Шанхая стал величайшим признанием со стороны китайцев. Это единственный каменный монумент в вековой истории Поднебесной, установленный для иностранного артиста. Тираж его дебютного альбома "Vitas Has Come" в Китае только за один год превысил отметку в три миллиона копий.

Сейчас Витас продолжает свою вокальную карьеру и ведёт роскошный образ жизни, уделяя не мало внимания дорогим брендам в выборе одежды, посещениям ресторанов и спортзала. Впрочем, он также активно принимает участие в помощи тяжелобольным детям и привлекает к этому общественность.

Новости по теме
Забытый всеми певец Витас взорвал Сеть новой песней
Забытый всеми певец Витас взорвал Сеть новой песней

Российский певец Витас снова громко напомнил о себе. Пародии на его песню взорвали Интернет.

Известный оперный певец Зураб Соткилава снова болен раком
Известный оперный певец Зураб Соткилава снова болен раком

Российские средства массовой информации сообщают, что оперный певец Зураб Соткилава снова болен раком. Напомним, два года назад артист уже преодолел

Певец Витас станет отцом во второй раз
Певец Витас станет отцом во второй раз

Как стало известно ряду СМИ, в ближайшем будущем артист российской эстрады Витас и его супруга Светлана станут родителями во второй раз.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости