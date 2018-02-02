НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Селена Гомес прошла курс лечения от депрессии

Селена Гомес прошла курс лечения от депрессии

Сегодня, 16:00
Американская актриса и певица Селена Гомес пережила весьма напряженный период. 2017-й оказался для знаменитости настолько тяжелым, что она решила воспользоваться помощью психоаналитика. Специалистам исполнительница пожаловалась на чрезмерную тревожность и постоянную прогрессирующую депрессию.

Селена Гомес прошла курс лечения от депрессии

 

Инсайдер сообщил, актриса нуждалась в концентрации на себе и временном уходе от дел. Теперь же она вновь готова к работе и чувствует себя полноценной. Зарубежные издания информируют, что Гомес прошла двухнедельный курс лечения в Нью-Йорке. Все это время знаменитость вкушала исключительно здоровую пищу, занималась пилатесом и медитацией. Теледива планирует пройти повторный курс в конце текущего года.

Ее возлюбленный Джастин Бибер поддержал Селену в этом решении, но подчеркнул, что пройти лечение было исключительно ее желанием. Некоторое время назад певица и Джастин консультировались у семейного психолога. Гомес ревновала канадского исполнителя к его предыдущим возлюбленным, и от этого не доверяла ему.
Дарья Светозарова
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