НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

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О дружбе.

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| | Ксения Бородина располнела и обгорела

Ксения Бородина располнела и обгорела

Сегодня, 03:30
Ксения Бородина возвращается с отдыха в Москву. Звезда «Дома-2» призналась, что на Сейшельских островах ей не удалось скинуть килограммы, набранные в новогодние праздники, а лицо обгорело, поэтому ей предстоит поработать над собой.

Ксения Бородина располнела и обгорела

 

Ксения Бородина активно ведет личный микроблог в Instagram. Во время отдыха с семьей на Сейшельских островах экс-участница «Дома-2» не переставала радовать поклонников новыми фото, и время перелета в Москву не стал исключением. Между двумя рейсами звезда телестройки пожаловалась, что нет прямого самолета с островов в столицу, а также рассказала о некоторых планах на будущее. Бородина сообщила, что у нее уже расписаны две недели по приезду, кроме того, она намерена активно заняться спортом, так как за праздники набрала лишние килограммы, а еще у нее обгорело лицо.

Поклонники не согласились с Ксенией Бородиной и подчеркнули, что она выглядит потрясающе, фото в купальнике оценили более 200 тысяч человек.
Виктория Озерова
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