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| | Бес из «Игры престолов» и Морган Фримен сразились в огненно-ледяном рэп-баттле

Бес из «Игры престолов» и Морган Фримен сразились в огненно-ледяном рэп-баттле

Сегодня, 07:20
Звезда фильма «Игра престолов» Питер Динклейдж и американский актер Морган Фримен участвовали в рекламной акции в честь Супербола. В рамках этого процесса знаменитости сразились в реп-баттле.

Бес из «Игры престолов» и Морган Фримен сразились в огненно-ледяном рэп-баттле

 

Питер Динклейдж принял сторону огня, он употреблял острые чипсы Doritos Blaze и распространял вокруг себя жар. Морган Фримен стал представителем льда, выпив Mountain Dew, который заморозил помещение. Актеры исполнили рэп-композицию, вернее делали вид, так как вместо них пели вокалисты Баста Раймс и Мисси Элиот. Ролик опубликовали на видеохостниге YouTube, где он набрал более 860 тысячи просмотров. Пользователи активно комментируют данную публикацию.


Рекламу создали в честь Супербола – финальной части противостояния в Национальной лиге по футболу в США. Акции, проводящие во время этого состязания, считаются самыми дорогими. Прибыль компаний, производящих чипсы и напитки в период финала лиги значительно возрастают.
Домбровский Сергей
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