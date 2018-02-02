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| | Новым лицом Telegram стала бывшая девушка Тимати

Новым лицом Telegram стала бывшая девушка Тимати

Сегодня, 14:10
В сети был опубликован видеоролик, посвящённый очередным обновлениям клиента весьма популярного мессенджера Telegram, в котором появилась бывшая возлюбленная известного российского рэп-исполнителя Тимати Алёна Шишкова.

Новым лицом Telegram стала бывшая девушка Тимати

 

В новом видео, созданном разработчиками Telegram, демонстрируется процесс общения Алёна Шишковой и Павла Дурова, владеющего мессенджером, который происходит с его аккаунта. На видео можно заметить, как помимо переписки Дуров также участвует в видеосвязи с Шишковой. Ранее девушку уже замечали в обществе российского бизнесмена, когда в официальном Instagram-аккаунте Шишковой появилась фотография, на которой она была запечатлена в обществе Павла Дурова в Дубае, где отмечала свой очередной день рождения. Теперь же экс-возлюбленная Тимати подогрела интерес фанатов и слухи об отношениях с создателем Telegram.

Широкую популярность Шишкова приобрела лишь тогда, когда у неё появились романтические отношения с Тимати. Известность модели в значительной степени возросла, когда Алёна разорвала отношения с рэп-исполнителем.
Александр Вест
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