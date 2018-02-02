Новым лицом Telegram стала бывшая девушка Тимати

В сети был опубликован видеоролик, посвящённый очередным обновлениям клиента весьма популярного мессенджера Telegram, в котором появилась бывшая возлюбленная известного российского рэп-исполнителя Тимати Алёна Шишкова.

Александр Вест

В новом видео, созданном разработчиками Telegram, демонстрируется процесс общения Алёна Шишковой и Павла Дурова, владеющего мессенджером, который происходит с его аккаунта. На видео можно заметить, как помимо переписки Дуров также участвует в видеосвязи с Шишковой. Ранее девушку уже замечали в обществе российского бизнесмена, когда в официальном Instagram-аккаунте Шишковой появилась фотография, на которой она была запечатлена в обществе Павла Дурова в Дубае, где отмечала свой очередной день рождения. Теперь же экс-возлюбленная Тимати подогрела интерес фанатов и слухи об отношениях с создателем Telegram.Широкую популярность Шишкова приобрела лишь тогда, когда у неё появились романтические отношения с Тимати. Известность модели в значительной степени возросла, когда Алёна разорвала отношения с рэп-исполнителем.