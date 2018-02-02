СМИ: Виктория Бекхэм решила воссоединиться со Spice Girls

Группа Spice Girls снова будет выступать. Коллектив воссоединится после согласия на участие в проектах Виктории Бэкхем. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что вскоре на сцене снова можно будет увидеть Spice Girls. Об этом со ссылкой на источника сообщили зарубежные СМИ. Каждая из участниц коллектива получит по 10 миллионов фунтов стерлингов гонорара (около 14 миллионов долларов). Источник отметил, что воссоединение будет сюрпризом для всех, так как никто и не предполагал, что такое может произойти спустя столько лет. Главным событием станет возвращение Виктории Бэкхем. По утверждению собеседника, она после длительных переговоров согласилась работать вместе с коллективом над новыми проектами, но петь отказалась. Ранее Виктория сообщала, что никогда не вернется в Spice Girls.Напомним, что последний хит Spice Girls вышел более 20 лет назад, а выступала группа последний раз в 2012 году.