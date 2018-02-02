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| | Илон Маск вновь расстался с Эмбер Херд

Илон Маск вновь расстался с Эмбер Херд

Сегодня, 13:40
Бывшая супруга голливудской знаменитости Джонни Деппа актриса Эмбер Хёрд в очередной раз разорвала свои отношения с известным миллиардером Илоном Маском. Данный разрыв в многочисленных СМИ считают окончательным.

Илон Маск вновь расстался с Эмбер Херд

 

Уже во второй раз многочисленные поклонники знаменитой пары Эмбер Хёрд и Илона Маска переживают их разрыв. Источники из близкого окружения Хёрд обнародовали информацию о том, что актриса хочет остаться с Маском друзьями, не желая продолжать романтические отношения с миллиардером. Многочисленные поклонники данных медийных личностей заметили, что в социальных сетях они оба отписались от обновлений друг друга, что является знаком окончательного разрыва.

Однако многие фанаты вспомнили, что после предыдущего разрыва пара всё-таки воссоединилась, поэтому некоторые источники сообщают, что романтические чувства у них всё ещё могут вспыхнуть через некоторое время, когда они соскучатся друг по другу.
Александр Вест
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