Лариса Долина ужаснула поклонников отсутствием макияжа и облегающим красным платьем

Пользователи Сети сразу не узнали постаревшую Ларису Долину, пришедшую на день рождения Юлии Началовой. Свои именины Началова отмечала 31 января, а фотографиями с праздника поделилась только сейчас.

Фотоснимок, где Юлия запечатлена с Александром Панайотовым и Ларисой Долиной артистка подписала «Наша большая семья». И саму певицу, и ее коллегу Панайотова подписчики узнали сразу, но в постаревшей 62 летней женщине без макияжа знаменитую поп-диву Ларису Долину узнали далеко не все, а когда узнали, то ужаснулись. По всей видимости, артистка решила не злоупотреблять косметикой ввиду камерности торжества. Однако многие наградили Долину комплиментами. Им пришлось по нраву, какую стройную фигуру сохранила Лариса в столь зрелом возрасте.

Дарья Светозарова

Фанаты поблагодарили Началову за то, что она подписала снимок, ведь в противном случае Долина так и осталась бы неузнанной. Фолловеры констатировали, что время нещадно не только к простым смертным, но даже к звездам шоу-бизнеса. Сама Юлия тоже попала под шквал критики. Поклонники посоветовали ей прекратить экспериментировать с уколами красоты, так как они уже дают обратный эффект.