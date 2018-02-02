НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Анастасия Лисова из «Дома-2»родила первенца

Анастасия Лисова из «Дома-2»родила первенца

Сегодня, 13:00
Участница популярной телестройки «Дом-2» Анастасия Лисова в первый раз стала мамой. О рождении дочери она сама рассказала в личном микроблоге в Instagram.

Анастасия Лисова из «Дома-2»родила первенца

 

Менее чем сутки назад Анастасия Лисова сообщила поклонникам, что стала мамой. Она написала об этом в личном микроблоге. По словам участницы, процесс родов был незабываемым, и каждая девушка должна хоть раз пережить такие эмоции. Анастасия и Михаил очень рады появлению на свет дочери. Под постом участница скандального проекта разместила фото с родильной палаты. На снимке девушка держит на руках дочь, а рядом с ней стоят муж и врач, принимавшая роды. Подписчики поздравили Анастасию с таким событием и пожелали малышке здоровья.

Не все позитивно отреагировали на такую новость, некоторые пользователи раскритиковали Лисову за «рекламу» перинатального центра и врача. Другие отметили, что не стоило сразу после родов выкладывать на всеобщее обозрение фото с палаты.
Виктория Озерова
Новости по теме
Экс-участница «Дом-2» Анастасия Лисова готовится стать матерью
Экс-участница «Дом-2» Анастасия Лисова готовится стать матерью

Бывшая участница «Дом-2» Анастасия Лисова готовится стать матерью. Девушка не скрывает своего счастья и делится фотографиями с наметившимся животиком в Сети.

Анастасия Лисова переспала с сотрудником шоу
Анастасия Лисова переспала с сотрудником шоу "Дом-2"

Экс-участница "Дома-2" Анастасия Лисова переспала с одним из закадровых сотрудников шоу. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили отечественные СМИ.

Бывшая участница «Дома-2» поскандалила с Ларисой Гузеевой
Бывшая участница «Дома-2» поскандалила с Ларисой Гузеевой

Бывшая участница популярного реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Лисова, как выяснилось, поскандалила с телесвахой Ларисов Гузеевой, ведущей «Давай поженимся».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости