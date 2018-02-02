Анастасия Лисова из «Дома-2»родила первенца

Участница популярной телестройки «Дом-2» Анастасия Лисова в первый раз стала мамой. О рождении дочери она сама рассказала в личном микроблоге в Instagram.

Виктория Озерова

Менее чем сутки назад Анастасия Лисова сообщила поклонникам, что стала мамой. Она написала об этом в личном микроблоге. По словам участницы, процесс родов был незабываемым, и каждая девушка должна хоть раз пережить такие эмоции. Анастасия и Михаил очень рады появлению на свет дочери. Под постом участница скандального проекта разместила фото с родильной палаты. На снимке девушка держит на руках дочь, а рядом с ней стоят муж и врач, принимавшая роды. Подписчики поздравили Анастасию с таким событием и пожелали малышке здоровья.Не все позитивно отреагировали на такую новость, некоторые пользователи раскритиковали Лисову за «рекламу» перинатального центра и врача. Другие отметили, что не стоило сразу после родов выкладывать на всеобщее обозрение фото с палаты.