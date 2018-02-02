Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram

Недавно певица и телеведущая Ольга Бузова установила очередной рекорд – на ее аккаунт в Instagram подписались 12 миллионов человек. Это автоматически сделало Ольгу главной российской звездой в этой соцсети, что пришлось по нраву далеко не всем. Среди уязвленных знаменитостей оказалась и коллега Бузовой по телестройке Ксения Бородина.

Дарья Светозарова

Ксения заявила, что подписчики Бузовой подписались на нее не по велению сердца. Она склонна полагать, что большинство фолловеров Ольги накручены специальными ботами. У самой Ксении сейчас чуть больше десяти миллионов подписчиков, чем звезда, по ее словам, гордится. Тем более, что многие пользователи у нее заблокированы, и если их «амнистировать», то их станет больше 11 миллионов.Бородина уверяет, что все ее фолловеры – реальные люди. Звезда «Дома-2» поблагодарила их за то, что они следят за ее аккаунтам, комментируют и ставят лайки. Не секрет, что между Ольгой и Ксенией крайне напряженные отношения. Девушки открыто не враждуют, но не упускают случая обменяться филигранными колкостями.