НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Ляйсан Утяшева объяснила серьезные изменения во внешности

Ляйсан Утяшева объяснила серьезные изменения во внешности

Сегодня, 12:12
Знаменитая российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в последнее время настолько сильно преобразилась, что люди уже начали поговаривать о том, что и она не удержалась от того, чтобы сделать себе пластические изменения. По поводу этих сплетен решила высказать сама девушка. Как оказалось, все весьма преувеличено поклонниками.
 

Ляйсан Утяшева объяснила серьезные изменения во внешности

 

На протяжении нескольких месяцев пресса упорно продолжает обсуждать внешность супруги резидента Comedy Club Павла Воли, выставляя на суд публики давние публикации Ляйсан и новые. Не одно издание выдвинуло предположения относительно того, что Утяшева не упустила возможности воспользоваться услугами знаменитых московских пластических хирургов.
 
В своем недавнем интервью Утяшева разом опровергла домыслы относительно того, что внешность девушки изменилась в лучшую сторону не благодаря собственным усилиям, а таланту хирурга. По ее словам, на такие процедуры у нее просто нет столько времени. График настолько плотный, что она просто не может позволить себе реабилитацию, которая длилась бы после вмешательства несколько недель.
 
Тем не менее, небольшим секретом красоты она поделилась. Утяшева утверждает, что щеки у нее спали после того, как она начала активно приводить себя в порядок. Началось это после того, как она окончила грудное кормление дочери Софии. Главным средством, безусловно, является спорт.

Николай Офицеров
Новости по теме
Ляйсан Утяшева поздравила Павла Волю с днем рождения
Ляйсан Утяшева поздравила Павла Волю с днем рождения

Отечественная спортсменка Ляйсан Утяшева поздравила своего супруга и резидента Comedy Club Павла Волю с днем его рождения. В социальной сети Instagram она

Ляйсан Утяшева рассказала, почему в шоу «Танцы» побеждают мужчины
Ляйсан Утяшева рассказала, почему в шоу «Танцы» побеждают мужчины

Ляйсан Утяшева рассказала, почему мужчины побеждают в шоу "Танцы”. Она считает, что этому способствуют сами женщины, которые являются большими поклонниками шоу.

Ляйсан Утяшева показала детскую фотографию около елки
Ляйсан Утяшева показала детскую фотографию около елки

Известная гимнастка и супруга Павла Воли, Ляйсан Утяшева, показала своим почитателям детскую фотографию. На снимке телеведущая запечатлена возле новогодней

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости