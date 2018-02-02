Ляйсан Утяшева объяснила серьезные изменения во внешности

Знаменитая российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в последнее время настолько сильно преобразилась, что люди уже начали поговаривать о том, что и она не удержалась от того, чтобы сделать себе пластические изменения. По поводу этих сплетен решила высказать сама девушка. Как оказалось, все весьма преувеличено поклонниками.

На протяжении нескольких месяцев пресса упорно продолжает обсуждать внешность супруги резидента Comedy Club Павла Воли, выставляя на суд публики давние публикации Ляйсан и новые. Не одно издание выдвинуло предположения относительно того, что Утяшева не упустила возможности воспользоваться услугами знаменитых московских пластических хирургов.

В своем недавнем интервью Утяшева разом опровергла домыслы относительно того, что внешность девушки изменилась в лучшую сторону не благодаря собственным усилиям, а таланту хирурга. По ее словам, на такие процедуры у нее просто нет столько времени. График настолько плотный, что она просто не может позволить себе реабилитацию, которая длилась бы после вмешательства несколько недель.

Тем не менее, небольшим секретом красоты она поделилась. Утяшева утверждает, что щеки у нее спали после того, как она начала активно приводить себя в порядок. Началось это после того, как она окончила грудное кормление дочери Софии. Главным средством, безусловно, является спорт.

Николай Офицеров