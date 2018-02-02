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| | Поклонники раскритиковали чёлку Юлии Проскуряковой

Поклонники раскритиковали чёлку Юлии Проскуряковой

Сегодня, 11:31
Российская актриса и певица Юлия Проскурякова, также являющаяся женой известного музыканта Игоря Николаева, получила небывалый шквал критики со стороны поклонников, которые не оценили её новую причёску.

Поклонники раскритиковали чёлку Юлии Проскуряковой

 

Многие фанаты Юлии обратились к ней с просьбой изменить стиль причёски, аргументируя свои призывы тем, что с нынешней чёлкой Проскурякова выглядит гораздо старше своих лет. В сети микроблогов Instagram, где появилась фотография с неуместной причёской певицы, многие поклонники Юлии заметили, что нужно действительно постараться, чтобы в свои 35 лет выглядеть на 45. Фанаты актрисы не только критикуют её внешний вид, но и дают советы, как по их мнению, ей выглядеть гораздо моложе.

Поклонники раскритиковали чёлку Юлии Проскуряковой

 

Так, в комментариях к фото подписчики Проскуряковой посоветовали певице избавиться от чёлки, отрастив волосы. Однако, многие фанаты также выступили в защиту своей любимицы, заметив, что Юлия остаётся красивой с любой причёской. Несмотря на шквал критики, видео с её новой причёской успели просмотреть более 135 тысяч раз.
Александр Вест
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