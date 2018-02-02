Поклонники раскритиковали чёлку Юлии Проскуряковой

Российская актриса и певица Юлия Проскурякова, также являющаяся женой известного музыканта Игоря Николаева, получила небывалый шквал критики со стороны поклонников, которые не оценили её новую причёску.

Многие фанаты Юлии обратились к ней с просьбой изменить стиль причёски, аргументируя свои призывы тем, что с нынешней чёлкой Проскурякова выглядит гораздо старше своих лет. В сети микроблогов Instagram, где появилась фотография с неуместной причёской певицы, многие поклонники Юлии заметили, что нужно действительно постараться, чтобы в свои 35 лет выглядеть на 45. Фанаты актрисы не только критикуют её внешний вид, но и дают советы, как по их мнению, ей выглядеть гораздо моложе.

Александр Вест

Так, в комментариях к фото подписчики Проскуряковой посоветовали певице избавиться от чёлки, отрастив волосы. Однако, многие фанаты также выступили в защиту своей любимицы, заметив, что Юлия остаётся красивой с любой причёской. Несмотря на шквал критики, видео с её новой причёской успели просмотреть более 135 тысяч раз.