НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Наследник Джигарханяна раскритиковал платье Цымбалюк-Романовской

Наследник Джигарханяна раскритиковал платье Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 11:16
Сын актера Армена Джигарханяна пришел на передачу «Пусть говорят», где присутствовала экс-жена Народного артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. Степану Джигарханяну не понравилось платье бывшей супруги отца, о чем он не забыл упомянуть.

Наследник Джигарханяна раскритиковал платье Цымбалюк-Романовской

 

Цымбалюк-Романовская посетила шоу в темном наряде с глубоким вырезом в области груди. По мнению Степана Джигарханяна, женщина пытается привлечь внимание мужчин после развода с актером. По словам пианистки, все претензии в ее адрес безосновательны, так как она до сих пор ждет Армена Джигарханяна и готова заботиться о нем, несмотря на все агрессивные высказывания в ее адрес. Цымбалюк-Романовская не отказывается от своего экс-мужа, в отличие от сына.

Степан Джигарханян подтвердил информацию о том, что какое-то время не общался с отцом, так как у артиста сложный характер и если он принимает решение, то лучше его не переубеждать в обратном. Правозащитник, отстаивающий интересы Цымбалюк-Романовской, назвал все обвинения в адрес пианистки ложными и пригрозил ответными действиями в адрес Джигарханяна.
Домбровский Сергей
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