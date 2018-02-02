Оголившаяся Анна Семенович увлеклась психологией

Известная российская актриса и модель Анна Семенович поведала своим фанатам о том, что уже не первый год она посвящает время занятиям психологией, а в последнее время в список её увлечений также попала и йога.

В официальном Instagram-аккаунте Анны Семенович появилась довольно пикантная фотография, на которой она запечатлена в открытом купальнике фиолетового цвета на краю бассейна. В описании к данному снимку актриса рассказала о том, что уже не первый год она увлечена различными дыхательными практиками и психологией. Также Семенович рассказала о том, что новым увлечением в её жизни стала йога. Модель заявила, что пока ещё новичок в данном ремесле, однако, она твёрдо намерена постичь новые высоту в самосовершенствовании.

Александр Вест

В комментариях многие пользователи выразили своё удивление, заявив, что на первый взгляд глупая модель с пышными формами, на самом деле поразила их своим внутренним миром и работой над собой. Несмотря на обсуждение йоги и психологии, большинство комментариев к фото всё же содержали комплименты относительно её фигуры и выдающихся размеров груди.