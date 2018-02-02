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| | Экс-возлюбленная Александра Абдулова рассказала о его внебрачном ребенке

Экс-возлюбленная Александра Абдулова рассказала о его внебрачном ребенке

Сегодня, 09:18
В скандальном шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» не так давно побывала журналистка Лариса Штейнман, которая призналась в том, что у нее некогда был роман со знаменитым российским актером Александром Абдуловым, от которого он родила дочку. Естественно, ребенок появился вне брака.
 

Экс-возлюбленная Александра Абдулова рассказала о его внебрачном ребенке

 

Штейнман заявила, что отцом для ее 12-летней дочки является Абдулов, ушедший из жизни в 2008 году. У женщины якобы был роман с самим артистом, который продолжался приблизительно два года. Лариса утверждает, что она жила с актером вместе и лишь обсуждала возможность завести совместного малыша.
 
«Я 12 лет молчала об этом, потому что к историям о детях лейтенанта Шмидта я отношусь весьма скверно. Но я открыла тайну дочке совсем недавно, буквально накануне этого эфира. Маруся к этому отнеслась весьма спокойно и лишь добавила, что «я знаменитая французская актриса, понятно в кого теперь», - заявила Штейнман.
 
Друзья Абдулова тут же обрушились на журналистку с критикой в клевете и отказались верить в то, что у актера был внебрачный ребенок. В конце программы результаты ДНК-теста показали, что Абдулов не является биологическим отцом дочери Ларисы.
 
Помимо этого, журналисты связались со вдовой Абдулова Юлией, которая родила артисту дочь незадолго до его кончины. Она заявила, что не смотрела программу с Штейман и новость о том, что у ее покойного супруга появляются внебрачные дети, воспринимает весьма спокойно, ведь, по ее словам, «все женщины от кого-то рожают».

Николай Офицеров
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