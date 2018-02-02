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| | Звезда «Дома-2» переночевал с беременной Рапунцель

Звезда «Дома-2» переночевал с беременной Рапунцель

Сегодня, 09:10
Вернувшись на популярный телевизионный проект «Дом-2» Илья Яббаров восстановил приятельские отношения с Рапунцель, которая находится на последних месяцах беременности, а также провёл ночь в её личном домике.

Звезда «Дома-2» переночевал с беременной Рапунцель

 

Яббаров лишь недавно вернулся на проект и восстановил свои права участника телестройки. Сделал он это весьма экстравагантным способом, появившись на периметре шоу с букетом роз, которые предназначались Марине Дружаевой, а сам мужчина приехал на тракторе. В связи с тем, что свободных для заселения домиков не осталось, Илья был вынужден просить ночлега у своей подруги Рапунцель, с которой ему удалось восстановить отношения несмотря на то, что ещё совсем недавно он рассказывал об их романтической близости на заднем сиденье автомобиля.

Сам Илья Аббаров заявил, что Рапунцель без особых уговоров пустила его и Марину переночевать в вип-домике, так как в данный момент между ними не возникает никаких конфликтов.
Александр Вест
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