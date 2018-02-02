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| | Концерты Захара мая в Москве и Петербурге отменены из-за скандала

Концерты Захара мая в Москве и Петербурге отменены из-за скандала

Сегодня, 00:00
Отменен запланированный на 14 февраля концерт исполнителя Захара Мая в петербургском «Цоколе» и на 9 февраля в московском «Швайне». Возможной причиной отмены могли стать резонансные высказывания музыканта.

Концерты Захара мая в Москве и Петербурге отменены из-за скандала

 

Выступления в московском клубе «Швайн», а также клубе «Цоколь» в Петербурге» были отменены из-за резонансных высказываний украинского музыканта Захара Мая. В социальной сети на странице «Цоколь» исполнителя обвинили в провокациях и разжигании ненависти.

При этом, те самые слова, из-за которых концерт отменили, не были приведены . Есть только отсылка к некими опубликованным словам в СМИ.

В клубе «Цоколь» Май должен быть выступить 14 февраля, в «Швайне» - 9 февраля текущего года. В московском клубе не поясняют причину отмену выступления музыканта вообще.

Не так давно рядом российских изданий были опубликованы материалы о гастролях Захара Мая. В некоторых СМИ взгляды музыканта названы русофобскими. В подтверждение этому привели сообщения Мая в твиттере насчет донбасского конфликта и крушения самолета над Черным морем.
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