Концерты Захара мая в Москве и Петербурге отменены из-за скандала

Отменен запланированный на 14 февраля концерт исполнителя Захара Мая в петербургском «Цоколе» и на 9 февраля в московском «Швайне». Возможной причиной отмены могли стать резонансные высказывания музыканта.

Выступления в московском клубе «Швайн», а также клубе «Цоколь» в Петербурге» были отменены из-за резонансных высказываний украинского музыканта Захара Мая. В социальной сети на странице «Цоколь» исполнителя обвинили в провокациях и разжигании ненависти.При этом, те самые слова, из-за которых концерт отменили, не были приведены . Есть только отсылка к некими опубликованным словам в СМИ.В клубе «Цоколь» Май должен быть выступить 14 февраля, в «Швайне» - 9 февраля текущего года. В московском клубе не поясняют причину отмену выступления музыканта вообще.Не так давно рядом российских изданий были опубликованы материалы о гастролях Захара Мая. В некоторых СМИ взгляды музыканта названы русофобскими. В подтверждение этому привели сообщения Мая в твиттере насчет донбасского конфликта и крушения самолета над Черным морем.